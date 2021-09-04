Последствия урагана: 13 населенных пунктов остались без света, два человека в больнице

Спасатели до сих пор устраняют последствия вчерашнего урагана. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, скорость ветра накануне вечером достигала 21 метра в секунду, норма превышена на шесть пунктов.

В Екатеринбурге ветер повалил 19 деревьев, 4 из них упали на проезжую часть и повредили несколько автомобилей. Также пострадали крыши пяти городских зданий, в том числе гуманитарного корпуса УрФУ на Ленина, 51. Как сообщает пресс-центр МЧС, сейчас сотрудники убрали всю поврежденную часть крыши – это около 70 квадратных метров. На данный момент на крыше учебного корпуса работает подрядная организация, завершение работ планируется к четвергу, ситуацию осложняет дождь.

По сообщению ГУ МЧС по Свердловской области, пострадавших от урагана двое, они проходят обследования в больницах Екатеринбурга.

13 населенных пунктов в области остались без света, в поселениях под Ревдой, Дегтярском и нескольких других восстановить электроснабжение пока не удалось.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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