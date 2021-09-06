Ни одна из концепций благоустройства улицы Вайнера не будет реализована в чистом виде

Реконструкция улицы Вайнера начнется весной 2022 года, чтобы успеть к 300-летию города. Но проекта еще нет. Все четыре предложенных концепции нуждаются в доработке.

Об этом заявил сегодня на брифинге главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков. По его словам, сегодня на портале екатеринбург.рф начнется общественное обсуждение этих концепций. Горожане смогут выбрать ту, которая им больше нравится, а также ответить на ряд вопросов – по желаемым малым архитектурным формам, по зонированию и озеленению. Опрос продлится две недели. Затем с учетом общественного мнения начнется работа собственно над проектом.

О самих концепциях Андрей Молоков подробно рассказывать не стал, но упомянул, что одна из них построена на светодизайне, то есть подробно проработано освещение улицы Вайнера. Также есть пожелание убрать с улицы коммерческую рекламу. В какую сумму обойдется благоустройство улицы, пока неизвестно, ясность появится после создания проектной документации.

Напомним, о проблеме неэстетичной рекламы в центре города начали говорить еще во время подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018 по футболу. Интересно, что городские власти периодически устраивают рейды по улицам Екатеринбурга, чтобы выявить места, где рекламу размещают на фасадах незаконно, не следуя правилам. Но, как видно, существенного эффекта это не приносит.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.09.21

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