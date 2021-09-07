С улицы Вайнера убрали часть рекламы, но лучше не стало. Сравнение с 2017-м (ФОТО)

В Екатеринбурге одной из самых уродливых и пестрых улиц по праву считается Вайнера – все из-за засилья рекламных конструкций, которые никто даже не пытается привести к стилевому единообразию. Впрочем, такая ситуация во всем городе, но в некоторых местах в центре оно особенно заметна.

Четыре года назад «Новый День» прогулялся по улицам и проспектам в центральной части Екатеринбурга – корреспонденты признали ситуацию удручающей. Рекламы в «гонконгском» стиле было много и на проспекте Ленина, и на улицах Малышева и Куйбышева, и на Вайнера.

Спустя несколько лет чуть лучше ситуация стала на проспекте Ленина – вывесок там заметно убавилось, да и визуального шума стало меньше, но о стилевом единообразии и приятной глазу картине пока говорить рано.

На Вайнера тоже произошли небольшие изменения – там не стало стритлайнов, рекламных конструкций на распорках, которые устанавливаются на асфальт. Но хоть сколь-нибудь существенно на внешний вид главной пешеходной улицы это не повлияло. Рекламных конструкций – вывесок, баннеров, наклеек, надписей – не стало меньше.

Отметим, что главная претензия горожан к Вайнера – как раз засилье разнообразной рекламы. Совсем недавно там полностью отключили звуковую рекламу, так что там стало тихо. Однако человеку зрячему на пешеходной улице по-прежнему непросто.

Добавим, что ранее городские власти заявили о близящейся реконструкции улицы Вайнера – она должна начаться уже в следующем году, а завершить работы нужно успеть к 2023-му, к 300-летию Екатеринбурга. Какую концепцию выберут власти, неизвестно. Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков при этом отмечал, что «есть пожелание убрать с улицы коммерческую рекламу».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 07.09.21

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