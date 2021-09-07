Куйвашев провел прямую линию и раздал поручения – итоги первого 2,5-часового эфира

Губернатор Евгений Куйвашев провел накануне первую в своей губернаторской карьере прямую линию с жителями области в телеэфире. Трансляция проводилась силами ОТВ и через официальную страницу «ВКонтакте». По итогам мероприятия члены правительства и главы муниципалитетов сразу получили от губернатора ряд поручений, основанных на вопросах граждан.

Вопросы же касались самых разных сфер жизни уральцев – транспорта, экологии, здравоохранения, благоустройства, экономики. Пути решения большинства задач уже намечены.

Например, министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков вместе с администрацией Берёзовского городского округа проработает возможность расширения муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов.

Министру природных ресурсов и экологии Алексею Кузнецову совместно с руководством Режевского городского округа поручено решить вопрос, связанный с загрязнением пруда местными предпринимателями. «Прошу министерство природы и экологии завтра же выехать в Реж, сделать замеры и рассказать людям, что происходит. У нас есть все инструменты, чтобы коллеги устранили данное безобразие и установили очистные сооружения», – поручил губернатор.

Министерству здравоохранения под руководством Андрея Карлова надо будет разобраться с ситуацией в больнице Первоуральска, где давно не было ремонта. Также Карлову предстоит решить проблему нехватки узких специалистов в региональных больницах и доставки лекарств в населенные пункты, где работа аптек оказывается нерентабельной, и спрос на медикаменты остается не закрытым.

Не обошлось и без вопроса о выборах. Губернатор заявил, что не может агитировать за какую-то партию, но его предпочтения «очевидны». «Выборы будут идти с 17 по 19 сентября. Это делается, чтобы сделать голосование удобным в период пандемии и не допустить скопления людей. Призываю всех принять участие в голосовании», – сказал он.

Кроме того, Евгений Куйвашев рассказал о некоторых планах правительства в сфере экономики и промышленности. Таким любопытным образом в повестку дня была возвращена тема добычи нефти. По словам Куйвашева, регион не теряет надежд на то, что здесь когда-нибудь будет все-таки вестись нефтедобыча и по этому поводу ведутся переговоры. «Даже есть несколько лицензионных участков: до десятков миллионов тонн нефти. Сейчас работают партии геологоразведки, компании-интересанты ведут доразведку этих участков. Не всегда лицензионные участки попадают в разработку. По разным причинам. Но на известных мне участках ведется активная работа. Как только будут понятны объемы инвестиционных проектов, станут ясны сроки освоения этих месторождений, – заявил Куйвашев.

Губернатор рассказал, что уже есть соглашение с главой «Транснефти» о строительстве асфальтированной дороги между Таборами и Гарями. 50% вложит область, 50% – инвестор. Дорога сейчас порадует местных жителей, а в перспективе пригодится при добыче нефти.

Глава региона общался со свердловчанами больше двух часов и ответил более чем на 40 вопросов. Еще около 12 тысяч обращений, поступивших на портал Куйвашев.рф, будут переданы специалистам для решения изложенных гражданами проблем.

Политолог, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин прокомментировал прямую линию губернатора следующим образом: «На прямую линию поступил очень большой список вопросов. Она длилась два с половиной часа, но ответить в прямом эфире на 12 тысяч обращений нереально. Поэтому обещание губернатора, что он подключит всех областных чиновников и глав муниципалитетов для решения всех задач без исключения, прозвучало обнадеживающе для жителей области». Эксперт также отметил, что губернатор первую часть своего выступления посвятил развенчанию фейков, в частности, объяснил, зачем Свердловской области нужны такие крупные проекты, как «Иннопром». «Простому человеку не всегда понятно, когда он, конкретно Иванов, Петров, Сидоров, получит пользу от крупных инфраструктурных проектов. Это надо разъяснять, об этом надо говорить чаще, потому что такие вещи быстро забываются», – считает Гагарин.

Также интересно, как эффективно покажет себя вторая часть прямого эфира, которая, фактически, была посвящена ответам на конкретные вопросы. Сейчас главное – как сработают чиновники на местах, которые отвечают за решение обозначенных уральцами проблем. По мнению экспертов, важна последовательная информационная повестка, которая будет содержать отчеты о решенных задачах – тогда эффект от прямой линии будет действительно заметным.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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