Ректор УГГУ: «Нефть у нас есть. Вопрос в том, сколько и какого качества»

Ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин прокомментировал заявление губернатора Евгения Куйвашева о том, что в Свердловской области может начаться добыча нефти.

«Если строго следовать фактам, то этой истории уже несколько десятилетий. Нефть в Свердловской области есть. Вопрос в том, сколько ее и какого качества. Конечно, запасы несопоставимы с Западной Сибирью или с Восточной Сибирью», – сказал он. Конкретных цифр ректор не назвал.

Напомним, по словам Куйвашева, регион не теряет надежд, что здесь когда-нибудь будет все-таки вестись нефтедобыча и по этому поводу ведутся переговоры. «Даже есть несколько лицензионных участков: до десятков миллионов тонн нефти. Сейчас работают партии геологоразведки, компании-интересанты ведут доразведку этих участков. Не всегда лицензионные участки попадают в разработку. По разным причинам. Но на известных мне участках ведется активная работа. Как только будут понятны объемы инвестиционных проектов, станут ясны сроки освоения этих месторождений», – заявил губернатор.

Как сообщал «Новый День», попытки начать добычу нефти действительно предпринимались уже давно. ОАО «Уралнефть» – дочернее предприятие «Газпрома» начало разбуривать первые скважины в Свердловской области еще в 1993 году с целью изучения перспектив месторождений. Но в 2005 году выяснилось, что добыча нефти на территории Красноуфимского района ведется с грубейшими нарушениями действующего законодательства. Было возбуждено уголовное дело. В 2007 году компанию лишили лицензии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.09.21

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