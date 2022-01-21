Вице-губернатор Шмыков собирается на месторождение нефти

Судьба уральского месторождения нефти, которое обнаружили на западе Свердловской области, до сих пор неизвестна. Когда начнут добычу, не знают даже в правительстве региона. «В Красноуфимском районе действительно есть предприятие, которое получило лицензию на исследование месторождения, она была выдана в 2015 году, действует до 2040 года», – рассказал «Новому Дню» первый зам губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Он заявил, что планирует отправиться с инспекцией в район в первом полугодии 2022-го. «Хочу лично посмотреть, что там», – добавил он.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что «есть несколько лицензионных участков: до десятков миллионов тонн нефти». «Сейчас работают партии геологоразведки, компании-интересанты ведут доразведку этих участков. Не всегда лицензионные участки попадают в разработку. По разным причинам. Но на известных мне участках ведется активная работа. Как только будут понятны объемы инвестиционных проектов, станут ясны сроки освоения этих месторождений», – заявил он минувшей осенью.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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