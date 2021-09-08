Бывшего схиигумена Сергия судят сразу в Москве и Екатеринбурге (ФОТО)

Сегодня в Измайловском суде Москвы и в Ленинском районном суде Екатеринбурга одновременно началось очередное заседание по делу экс-схиигумена Сергия (Николая Романова).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Ленинском суде сегодня дают показания священнослужители Екатеринбургской епархии, в том числе старший священник Храма-памятника на Крови протоиерей Максим Миняйло. Он заявил нашему корреспонденту, что находится здесь как свидетель обвинения, а от дальнейших комментариев отказался. Еще один из священников рассказал, что он не знает, о чем его будут спрашивать. Схиигумена Сергия он знал лично, и удивлялся, почему к нему ходит больше прихожан, чем в другие храмы.

У Измайловского суда Москвы, по сообщению канала RusNews, к началу заседания собралась группа поддержки опального схиигумена. Некоторые из пришедших – москвичи, кто-то приехал с Урала. Внутрь здания ни их, ни московских журналистов не пропустили, поэтому верующие несколько раз с пением молитв обошли здание суда.

Сегодня утром «Новый День» доехал до самого Среднеуральского монастыря, откуда в апреле 2021 года судебные приставы выселили всех сторонников «отца Сергия». Попасть на территорию сейчас нельзя. Сразу у съезда с Серовского тракта на дорогу к монастырю стоит кордон. Там дежурят сотрудники полиции. Сотрудник органов правопорядка, дежуривший на месте, сказал «Новому Дню», что проезд по территории запрещен, потому что идет арбитражное судебное разбирательство, и эта территория является спорной. Также, по его словам, в монастыре сейчас никто не живет. Хотя за 10 минут туда заехало несколько грузовых машин.

Напомним, Николая Романова обвиняют в склонении к совершению самоубийства, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также самоуправстве. Отлученный от церкви бывший схиигумен был арестован 30 декабря 2020 года. В конце февраля 2021 года ему продлили арест до 28 мая, потом – до конца августа, потом – до февраля 2022 года. Недавно был арестован и его бывший пресс-секретарь – Всеволод Могучев.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

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