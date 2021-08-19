российское информационное агентство 18+

Истории и расследования. РИА Новый День.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 августа 2021, 15:12 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Назначена дата рассмотрения дела «отца Сергия» по существу

Сегодня в Измайловском районном суде Москвы состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Николая Романова – бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия.

Как сообщается на сайте суда, заседание назначено на среду, 25 августа, 12:00 (мск). Срок содержания под стражей продлён до 10 февраля 2022 года.

Напомним, Николая Романова обвиняют в склонении к совершению самоубийства, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также самоуправстве. Отлученный от церкви бывший схиигумен был арестован 30 декабря 2020 года. В конце февраля 2021 года ему продлили арест до 28 мая, а потом – до конца августа.

Москва, Среднеуральск, Евгения Вирачева

Москва, Среднеуральск. Другие новости 19.08.21

На Среднем Урале от ковида за сутки умерли 32 пациента. / Межпартийные дебаты для участия в выборах в заксо стартуют 25 августа. / Метеоролог рассказала, какой будет осень и следующее лето (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Дело отца Сергия

Экс-схиигумена Сергия начнут судить через несколько дней

Защита экс-схиигумена Сергия согласилась на проведение процесса в Москве

Бывшего схиигумена Сергия будут судить в Москве

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-схиигумена Сергия

Бывшему схиигумену Сергию продлили арест до конца лета

Епархия заявила, что не вывозила из Среднеуральского монастыря 250 тонн продуктов

Екатеринбургская епархия о расселении Среднеуральского монастыря: «Все произошедшее суть грандиозная духовная трагедия»

Среднеуральский монастырь освобожден от людей и опечатан (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Дело отца Сергия,