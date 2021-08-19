Назначена дата рассмотрения дела «отца Сергия» по существу

Сегодня в Измайловском районном суде Москвы состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Николая Романова – бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия.

Как сообщается на сайте суда, заседание назначено на среду, 25 августа, 12:00 (мск). Срок содержания под стражей продлён до 10 февраля 2022 года.

Напомним, Николая Романова обвиняют в склонении к совершению самоубийства, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также самоуправстве. Отлученный от церкви бывший схиигумен был арестован 30 декабря 2020 года. В конце февраля 2021 года ему продлили арест до 28 мая, а потом – до конца августа.

Москва, Среднеуральск, Евгения Вирачева

Москва, Среднеуральск. Другие новости 19.08.21

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