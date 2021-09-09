Найден источник загрязнения главной реки Екатеринбурга

Сотрудники муниципальной экологической инспекции обнаружили источник загрязнения Исети в центре города. Оказалось, в реку вливаются загрязнения из «некого коллектора в районе полпредства». Об этом сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации.

«Сейчас изучаются карты сетей для того, чтобы понять откуда туда поступает вода. Это может быть и подземная река, и другие воды. Кроме того иногда специалисты ВОИС сталкиваются с незаконными врезками в подобные коллекторы», – сказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, сегодня днём река окрасилась в коричневый цвет.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.09.21

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