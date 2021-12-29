Прокуратура нашла и оштрафовала виновника загрязнения Исети

Свердловская межрайоная природоохранная прокуратура оштрафовала подведомственное мэрии Екатеринбурга МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» на 130 тысяч рублей за нарушения при сбросе сточных вод в Исеть.

Первое нарушение – муниципальное учреждение не имеет всей необходимой документации для пользования коллектором сети дождевой канализации.

Второе нарушение – организация сбрасывает сточные воды в Исеть с превышением установленных концентраций загрязняющих веществ.

Юридическое лицо оштрафовано по статье 7.6 КоАП РФ «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий» на 50 тысяч рублей и по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты» на 80 тысяч рублей, сообщила Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Коллектор, откуда происходил слив сточных вод в реку, находится между улицами Малышева и Куйбышева. Как ранее писал «Новый День», в начале сентября именно в этом месте река окрасилась в коричневый цвет. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов тогда назвал главные причины загрязнения Исети.

В ноябре Министерство природы и экологии Свердловской области выявило еще одно место загрязнения реки: на Уктусе в Исеть и Патрушиху сливали нефтепродукты.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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