Минприроды: в Исеть сливают сточные воды, но к 2025 году она станет чище (ФОТО)

Качество воды в Исети намного ниже нормы. Коричневой река стала из-за загрязненного дна, а еще потому, что туда сливают сточные канализационные воды, а на их очистку нет денег в муниципальном бюджете.

Как сообщил на заседании городской общественной палаты заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов, причин, по которым вода в Исети грязная, несколько. Во-первых, в реку стекают ливневые сточные воды через 64 сооружения, при этом система очистки есть лишь на шести из них. Во-вторых, очень загрязнено дно реки, так как в Верх-Исетское водохранилище сливают сточные воды. Очистить воду не получится, пока поток сточных вод не прекратится. В-третьих, ситуацию осложняет Водоканал Екатеринбурга, а конкретно Южная станция, которая превышает норму по сбросу воды в Исеть.

В целом, ситуация с очистными сооружениями напряженная. Как сообщил ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин, 85% водотоков, которые сливают воду в реку Исеть, не имеют очистных сооружений. То есть всего 15% воды попадает в реку чистой.

Грязная вода течет в Исеть и из канализации, а по словам заместителя председателя комитета благоустройства Виктора Юровицкого, каждый год канализационные сети увеличиваются на 20 километров, и загрязненной воды, соответственно, поставляют больше. При этом на всю городскую канализацию очистных сооружений всего семь. Для того чтобы обеспечить системой очистки всю канализационную сеть, в бюджете не хватает денег. Все новые улицы, к примеру, в Академическом, строятся уже с очистными, но на то, чтобы поставить их и в старых микрорайонах, в том числе и в центре, бюджет не рассчитан.

Тем не менее Виктор Юровицкий пообещал, что к 2025 году 65 источников сточных вод закроют очистными сооружениями.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 13.09.21

«Полный швах»: свердловские аграрии завершают сбор урожая. / Россияне смогут ездить в Сан-Марино без визы. / В некоторых детсадах после отпуска и болезни снова требуют справку об эпидблагополучии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»