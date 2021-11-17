Минприроды выяснило, что в Исеть сливали нефтепродукты

Министерство природы и экологии Свердловской области выяснило, что в реки Исеть и Патрушиха сливали нефтепродукты.

Для этого экологи отобрали пробы воды в районе переулка Кирпичного на Уктусе. Выяснилось, что сброс нефтепродуктов происходит через ливневую канализацию, которая расположена в районе переулка Кирпичный, 17.

Сейчас министерство, Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура и МБУ «ВОИС», эксплуатирующая данную ливневку, ищут виновников, сообщается на сайте ведомства.

В минприроды отметили, что в июне-октябре им поступали жалобы граждан на масляные пятна на воде.

В начале сентября «Новый День» писал, что в центре города река окрасилась в коричневый цвет. После заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов назвал главные причины загрязнения Исети.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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