В районной администрации не увидели ничего страшного в протечках крыши на улице Мичурина

Администрация Октябрьского района Екатеринбурга прокомментировала ситуацию в доме на улице Мичурина, 98. Напомним, там пожар уничтожил крышу, и теперь жители жалуются, что их квартиры заливает во время дождя.

В ответе пресс-службы райадминистрации сообщается, что крышу еще 31 августа укрыли ПВХ-полотном. На объекте ведутся восстановительные работы. Для этого рабочие открывают часть кровли. Из-за этого в дождь вода попадает в квартиры. Сейчас специалисты делают дополнительные укрытия в местах протечек. Также в администрации сообщили, что к 22 сентября восстановят систему отопления на чердаке. На сегодняшний день собственникам помещений в полном объеме предоставляются коммунальные услуги – добавили в организации.

А вот сроки завершения ремонта крыши остаются под вопросом. В администрации этот вопрос не прокомментировали. По словам жильцов, крышу обещают заделать только к декабрю.

Напомним, крыша пятиэтажки загорелась 27 августа в 02:55. Деревянные конструкции кровли загорелись быстро, пострадал верхний этаж. Погибли два человека, мужчина и женщина, которые курили на балконе верхнего этажа. С их балкона огонь и перекинулся на крышу. После пожара мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел срочное совещание. Он поручил администрации Октябрьского района принять неотложные меры по оказанию помощи жильцам. «Необходимо оперативно принять исчерпывающие меры, чтобы люди, которые нуждаются в маневренном фонде, были им обеспечены. Все вопросы решать быстро», – заявил Алексей Орлов.

По словам жильцов, после пожара рабочие почистили крышу, жизнь возвращалась в обычное русло. Но внезапно работа застопорилась. Начались дожди. Рабочие постелили на крыше баннеры, но это не помогает. Вода все равно просачивается в квартиры.

Квартир в доме на Мичурина заливает

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 10.09.21

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