Свет в дома екатеринбуржцев вернули

Энергетики восстановили электроснабжение домов в центре и на юго-западе города. Как сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал», свет пропадал из-за технологического нарушения на кабельно-воздушной линии 110 кВ «Петрищевская-Ясная». В результате оказались обесточены два центра питания 110 кВ. Примерно через полчаса после ЧП юго-запад запитали по резервной схеме, к 12:13 энергетики полностью вернули свет в обесточенные из-за инцидента районы города.

Точная причина инцидента устанавливается, но не исключено, что было внешнее воздействие. Напомним, в июне в городе также пропадал свет. Тогда виновником стал автоцентр «Штерн» на Челюскинцев – в результате несанкционированных раскопок была повреждена кабельная линия. Ущерб составил около 50 миллионов рублей.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 14.09.21

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