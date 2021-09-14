В Екатеринбурге – массовое отключение электричества

В Екатеринбурге снова блэкаут – без света остались дома в центральной части города и на Юго-Западе. Энергетики обещают в ближайшее время запустить электроснабжение по резервной схеме. Точная причина проблемы устанавливается, пока понятно, что произошло технологическое нарушение в работе двух подстанций, сотрудники компании «Россети Урал» едут на место, чтоб выяснить, что случилось. В пресс-службе компании отметили: не исключено, что дело снова в каком-то внешнем воздействии.

Напомним, в июне в городе также пропадал свет. Тогда виновником стал автоцентр «Штерн» на Челюскинцев – в результате несанкционированных раскопок была повреждена кабельная линия. Ущерб составил около 50 миллионов рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 14.09.21

«Семья сплотилась в попытках избежать потопа»: погорельцев из дома на Мичурина продолжает заливать (ФОТО). / В Свердловской области начали давать тепло в жилых домах. / Бабье лето отменяется: в Екатеринбурге прошла гроза, ожидаются дожди с мокрым снегом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»