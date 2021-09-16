Сумма ущерба от летнего блэкаута по вине «Штерна» сократилась в 10 раз

Ущерб от несанкционированных раскопок автоцентра «Штерн» на Челюскинцев, во время которых была повреждена кабельная линия, снизился до 5 миллионов рублей. Это в 10 раз меньше первоначально заявленных 50 миллионов.

Как пояснили в «Россети Урал – Екатеринбург» «Новому Дню», восстановительные работы шли с июля по август. Итоговая стоимость сформирована по результатам выполненных работ.

Первоначальная цена учитывала наихудший сценарий. Но во время работ сотрудники организации обнаружили, что вместо трех фаз кабельной линии поврежденными оказались лишь две. Также рабочим не пришлось бурить дорогу на улице Октябрьской Революции, чтобы заменить кабель.

Как сообщал «Новый День», 25 июня в центре города отключилось электричество: не работали светофоры на нескольких центральных улицах, без света остались ТЦ «Гринвич», Ельцин-центр.

Виновником ЧП был признан автоцентр «Штерн», по заказу которого рабочие вели несанкционированные раскопки на улице Челюскинцев и повредили кабельную линию. Предварительно ущерб оценивался в 50 миллионов рублей.

По информации «Россети Урал», всего с начала года в области зафиксирован 281 случай воздействия на энергообъекты, что на 60 процентов больше, чем год назад. 21 раз это произошло из-за незаконной рубки леса.

В столице Урала за этот период зафиксировано 51 нарушение. По информации «Россети Урал», ущерб составил 8 миллионов рублей. Последний случай произошел на этой неделе. Во вторник свет пропал в центре и на юго-западе Екатеринбурга. Причина оказалась в повреждении ЛЭП. На нее упали деревья из-за незаконной вырубки леса.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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