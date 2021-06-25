В центре Екатеринбурга пропал свет

В центре Екатеринбурга внезапно пропало электричество.

Очевидцы сообщают, что не работают светофоры на улицах Малышева, Радищева, Ленина, Попова. Пропал свет также в ТЦ «Гринвич», Ельцин-центре. В МРСК Урала обещали предоставить комментарий в ближайшее время. Свет также обещают вернуть оперативно.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 25.06.21

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