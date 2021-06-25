Энергетики объяснили блэкаут в центре Екатеринбурга

В пресс-службе МРСК Урала рассказали, почему в пятницу днем пропал свет в центре Екатеринбурга. Как оказалось, была повреждена кабельная линия 110 кВ, перебои наблюдались в квартале улиц Челюскинцев – Малышева – Карла Либкнехта – Репина.

«В течение 15 минут энергетики «Россети Урал – Екатеринбург» осуществили переключение на резервные схемы электроснабжения. Сейчас все объекты и население, которые попали в зону технологического нарушения, обеспечены электроснабжением в полном объёме. Энергетики выясняют точные причины инцидента. Не исключается внешнее воздействие. Производится осмотр оборудования», – сообщили в компании.

Добавим, не работали светофоры на улицах на улицах Малышева, Радищева, Ленина, Попова, очевидцы сообщали, что обесточены были здание правительства «Гринвич», Ельцин-центр.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 25.06.21

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