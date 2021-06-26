Отключение света в центре Екатеринбурга может стоить автоцентру «Штерн» 50 миллионов рублей

Энергетики установили причину вчерашнего отключения света в центре Екатеринбурга. Во время несанкционированных раскопок возле автоцентра «Штерн» на Челюскинцев была повреждена кабельная линия. Ущерб составил около 50 миллионов рублей.

Напомним, вчера днем в центральной части Екатеринбурга пропал свет: не было электричества в ТЦ «Гринвич», Ельцин-центре, не работали светофоры на Ленина, Малышева, Попова, Репина и других улицах. Энергетики сообщали, что была повреждена кабельная линия, но причин не называли.

Сейчас «Россети Урал – Екатеринбург» сообщают, что кабельную линию «ВИЗ – Западная» оборвали во время несанкционированных раскопок на улице Челюскинцев. По предварительным данным энергетиков, заказчиком работ был автоцентр «Штерн».

«Халатность производителей работ принесла экономический ущерб электросетевой компании ориентировочно на 50 миллионов рублей. Это предварительная оценка ущерба и стоимости производства аварийно-восстановительных работ поврежденного дорогостоящего оборудования. Сотрудниками компании «Россети Урал – Екатеринбург» составлены все необходимые документы, которые зафиксировали факт повреждения. Возмещение ущерба должно производиться в установленном законом порядке», – сообщили в пресс-службе энергетической компании.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 26.06.21

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