«Черными лесорубами», которые устроили блэкаут, могли оказаться садоводы (ФОТО)

Обесточить два района Екатеринбурга могли садоводы, решившие незаконно нарубить себе дров. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Юго-Западном лесопарке повалено несколько сосен, часть из них перекрыли лесную дорогу.

Лесничие, находящиеся на месте, рассказали, что работал явно не профессионал: стружка крупная, деревья повалены в разные стороны, те, кто зарабатывает этим незаконным промыслом, таких ошибок бы не допустили. При этом все поваленные деревья – сухостой, то есть живые сосны не пострадали.

К тому же, объем вырубки не позволяет думать, что кто-то планировал продать спиленное, скорее всего, рубили для себя. Лесничие предположили, что это дело рук садоводов. Они также рассказали, что в лесопарке не впервые идет незаконная вырубка, аналогичная картина была и в прошлом году.

Добавим, на территории Юго-Западного лесопарка находится СНТ «Заря». На этой территории, по словам очевидцев, на самом деле периодически рубят лес, но кто это делает, выяснить невозможно. «Я видела вырубку зимой, тоже сухостой валили, по всему лесопарку. В выходной день рано утром. Работали какие-то мужчины без опознавательных знаков», – поделилась посетительница лесопарка.

Напомним, сегодня в центре и на юго-западе Екатеринбурга пропал свет. Как оказалось, причина в повреждении ЛЭП, деревья упали на высоковольтную линию.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 14.09.21

Кандидаты-одномандатники не указали в декларациях земельные угодья, акции и счета в банках. / Екатеринбургские депутаты, предоставившие неполные декларации о доходах, получили предупреждения. / В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»