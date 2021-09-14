Блэкаут в Екатеринбурге устроили «черные лесорубы»

Энергетики выяснили, что причиной массового отключения электричества в жилых кварталах Екатеринбурга стала незаконная вырубка леса в Юго-Западном лесопарке. Спиленные деревья упали на провода высоковольтной линии.

«Специалисты компании незамедлительно приступили к восстановительным работам.

Оценка ущерба от незаконных действий будет дана позднее. Для установления виновников инцидента, которые скрылись с места происшествия, энергетики привлекут правоохранительные органы», – сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

Напомним, массовое отключение света в Екатеринбурге произошло сегодня в 11:14. В течение 30 минут энергетики запустили электроснабжение по резервной схеме и подключили к электричеству Юго-Западный район города, в 12:13 свет появился в центральной части мегаполиса.

В компании также сообщили, что ответственные за повреждение энергооборудования обязаны компенсировать затраты на его восстановление.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 14.09.21

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