В первый день выборов театры и кино оккупировали дети (ФОТО)

В школах и колледжах, где открылись избирательные участки, сегодня учебы нет – вместо уроков детям предложили пойти в театры, музеи или выбрать еще какую-то аналогичную программу. И действительно, во многих культурных учреждениях сегодня – детский день. Как стало известно «Новому Дню», в «Коляда-театре» по просьбе школ сегодня днем поставили дополнительный спектакль. Для отдельных классов покажут сказку «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Обычно представления для детей в театре дают лишь по выходным, но поскольку сегодня для многих школьников будний день оказался неучебным, дети отправятся в театр.

В Центре современной драматургии сегодня тоже аншлаг. За день актеры дадут четыре представления для детей. «У нас первая сказка уже прошла, еще сыграем сегодня три. Показываем «Денискины рассказы», залы полные», – рассказал «Новому Дню» главный режиссер ЦСД Антон Бутаков. В ТЮЗе дополнительных спектаклей сегодня не играют. Но большой зал, где показывают сказку «Золушка», заполнен максимально по допустимым нормам, сообщили в пресс-службе театра. «Родители позаботились заранее об этом дне для детей-школьников и билеты раскупили давно», – уточнили здесь.

В кинотеатрах тоже полный аншлаг. «С самого утра в торговом центре около кинотеатра протолкнуться невозможно, очень много детей, огромные очереди на кассе», – рассказала жительница Екатеринбурга. Кого-то привели родители, но во многих школах устроили организованные походы в кино. Вполне возможно, после фильмов дети заполонят зону фуд-корта и другие развлекательные места в ТЦ.

Также ажиотаж сегодня в зоопарке – приходят также как группами, так и отдельно, с родителями. Ряд школ пошли на экскурсию в океанариум, другие выбрали сегодняшним местом детского досуга музеи, а кто-то даже поехал на турбазу классом. Еще из интересных затей – экскурсия в пожарную часть. Где-то не стали ничего придумывать и устраивают просто веселые старты неподалеку от школ или предлагают поучиться дистанционно.

Добавим, во многих случаях массовые походы по культурным учреждениям называются «Днем здоровья». В соцсетях уже шутят, что через пару недель надо будет обратить внимание на коронавирусную статистику.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева

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