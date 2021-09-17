Производитель антисептика, которым насмерть отравились семь человек в Якутии, оштрафован на 140 тысяч рублей

В Свердловской области суд вынес приговор 44-летнему предпринимателю, который занимался производством опасного антисептика с метиловым спиртом. В ноябре 2020 года девять жителей якутского села Томтор купили в магазине пятилитровую канистру обеззараживающей жидкости «Антисептс» и выпили ее. После застолья семь человек умерли.

Кожный антисептик был произведен в поселке Октябрьский Сысертского района. Экспертиза показала, что содержание метанола в жидкости составило 69%. Против предпринимателя было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции изъяли со склада ИП готовую продукцию, большое количество этикеток и пустой тары для обеззараживающего средства. Собранные материалы были направлены в областной следственный комитет, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД региона Валерий Горелых.

В ходе расследования выяснилось, что коммерсант занимался производством гигиенических дезинфицирующих средств с февраля по ноябрь 2020 года. За это время он выпустил свыше 140 тысяч литров антисептика, в составе которого было ядовитое вещество – метанол. Но на этикетках товара эта информация не указывалась. Для продажи антисептика подсудимый неправомерно использовал официальные документы, подтверждающие безопасность продукции, сообщили в СКР.

Предприниматель был обвинен по части 1 статьи 238 УК РФ. По решению суда он оштрафован на 140 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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