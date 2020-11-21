В Роспотребнадзоре предупредили о случаях отравления антисептиком

В Якутии девять человек отравились антисептиком, произведенным на территории Свердловской области. Они купили в магазине пятилитровую канистру спиртосодержащей жидкости и выпили ее. Семь человек после употребления вещества умерли.



По данным управления Роспотребнадзора по республике Саха (Якутия), массовое отравление случилось в селе Томтор Таттинского района. Остатки антисептика были отправлены на экспертизу. Анализ показал, что содержание метанола в жидкости составило 69%. Также было установлено, что товар «Кожный антисептик для обработки рук» пролонгированного действия был произведен в поселке Октябрьский Сысертского района Свердловской области индивидуальным предпринимателем Калининым А.В. После инцидента в магазинах Якутии антисептик был снят с продажи. Также местный Роспотребнадзор направил уведомление в Свердловскую область для проведения контрольных мероприятий в отношении производителя.

«В настоящее время проводится расследование причин возникновения массового отравления. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предлагает гражданам принять необходимые меры предосторожности до выяснения всех обстоятельств дела», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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