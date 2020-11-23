Производителем антисептика, убившего 7 человек в Якутии, занялся СКР (ФОТО)

В городе Сысерти возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего предпринимателя, которого подозревают в изготовлении смертельно опасного антисептика.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, производство антисептика для обработки рук «Антисептс» подозреваемый развернул в апреле 2020 года в специально оборудованном цехе в одном из поселков Сысертского района.

Деятельность цеха пресекли сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что сотрудники полиции изъяли 5740 литров готовой продукции, 3000 литров изопропилового спирта, 12000 литров растворителя, этикетки и пустую тару. Конфискованные образцы жидкости сыщики направили в Роспотребнадзор на экспертизу. Оказалось, что в веществе более 60% метанола, что недопустимо. Именно этот антисептик поставлялся в республику Саха (Якутия), где недавно произошло массовое отравление похожим веществом. «Сейчас сыщики УЭБ и ПК ОВД Сысерти и ГУ МВД области выясняют, в какие конкретно торговые точки поставлялся для реализации опасный септик», – отметил полковник Горелых.

Напомним, несколько дней назад в Якутии девять человек отравились антисептиком, произведенным на территории Свердловской области. Они купили в магазине пятилитровую канистру спиртосодержащей жидкости и выпили ее. Семь человек после употребления вещества умерли.

Сысерть, Якутия, Елена Владимирова

Сысерть, Якутия. Другие новости 23.11.20

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