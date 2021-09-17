На Среднем Урале проголосуют более двух тысяч арестантов (ФОТО)

В Свердловской области будут голосовать более 2 тысяч человек, которые находятся под арестом в СИЗО и в помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов при колониях (ПФРСИ).

Также примут участие в выборах 120 уральцев, находящиеся под домашним арестом. Для них будут работать 16 избирательных участков, в том числе 4 созданных в учреждениях ГУФСИН (два в Екатеринбурге и по одному в Новой Ляле и Нижнем Тагиле). Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, во всех остальных населенных пунктах, где нет возможности организовать избирательный участок, арестанты будут голосовать с участием выездной комиссии.

Всего в Свердловской области более 3,3 миллиона избирателей. Выборы будут идти до 19 сентября. Сегодня, в первый день, на многих участках образовались очереди, большинство из ожидающих пришли по заявлениям «Мобильный избиратель», то есть голосуют не по месту жительства.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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