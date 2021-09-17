Завершился первый день голосования. Как ночью будут хранится бюллетени – ВИДЕО

Сегодня на Среднем Урале в 20:00 закрылись участки для голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ и Законодательного собрания Свердловской области.

Охрана для бюллетеней

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 20:00 сотрудники избирательной комиссии в присутствии наблюдателя вскрыли пломбы с урны для голосования, пересылали бюллетени в сейф-мешок, и запечатали его. После его положили в сейф, который опломбировали. Вскроют сейф-пакет после 20:00 19 сентября, когда начнется подсчет голосов.

Ночью охранять помещение будут два сотрудника полиции, сообщила «Новому Дню» председатель Железнодорожной районной избирательной комиссии Екатеринбурга Татьяна Кашина.

Откроются участки завтра в 8 утра. Продлятся выборы депутатов Госдумы и Заксобарния ещё два дня: субботу и воскресенье.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

Екатеринбург. Другие новости 17.09.21

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