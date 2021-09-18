Завершился второй день выборов: 12 жалоб, одно нарушение подтвердилось

Завершился второй день голосования на выборах депутатов Государственной думы, законодательного собрания и ряда муниципальных дум. Избирательная комиссия Свердловской области выложила информацию о жалобах. По всем уровням выборов их поступило 12.

По восьми из них информация не подтвердилась, по трем еще идет проверка. Один случай подтвердился: член УИК участка № 1377 Железнодорожного района Екатеринбурга с правом совещательного голоса пожаловался на то, что при запечатывание сейф-пакета была нарушена его целостность, и потребовал признать бюллетени недействительными. Оказалось, что при заклеивании с пакета сняли красную «контрольную ленту». Этот факт будет учтен при подсчете голосов 19 сентября, отметили в избиркоме.

О том, как запечатывают и хранят сейф-пакеты, можно почитать (и посмотреть на видео) в репортаже «Нового Дня» с закрытого избирательного участка.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 18.09.21

Татьяна Мерзлякова пригрозила блогерам: «К следующим выборам часть соцсетей будет аннулирована». / «Поймали автомобиль, у водителя в кармане деньги мелкими купюрами»: о подкупе избирателей на Сортировке. / «Автомобилист» расторг контракт с Якубом Коваржем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»