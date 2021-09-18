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Суббота, 18 сентября 2021, 19:19 мск

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Завершился второй день выборов: 12 жалоб, одно нарушение подтвердилось

Так выглядит запечатанный сейф-пакет

Завершился второй день голосования на выборах депутатов Государственной думы, законодательного собрания и ряда муниципальных дум. Избирательная комиссия Свердловской области выложила информацию о жалобах. По всем уровням выборов их поступило 12.

По восьми из них информация не подтвердилась, по трем еще идет проверка. Один случай подтвердился: член УИК участка № 1377 Железнодорожного района Екатеринбурга с правом совещательного голоса пожаловался на то, что при запечатывание сейф-пакета была нарушена его целостность, и потребовал признать бюллетени недействительными. Оказалось, что при заклеивании с пакета сняли красную «контрольную ленту». Этот факт будет учтен при подсчете голосов 19 сентября, отметили в избиркоме.

О том, как запечатывают и хранят сейф-пакеты, можно почитать (и посмотреть на видео) в репортаже «Нового Дня» с закрытого избирательного участка.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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