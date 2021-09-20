Мерзлякова: за три дня выборов был испорчен только один сейф-пакет

За три дня голосования в Свердловской области было только одно серьезное нарушение со стороны участковой избирательной комиссии – на сейф-пакете были признаки вскрытия. Об этом рассказала на пресс-конференции омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

«В Железнодорожном районе наблюдатели увидели, что пакет был неправильно упакован, имел повреждения. И специалисты избиркома, и эксперты ЦОН решили, что он не очень сохранен, поэтому бюллетени, которые в нем хранились, решили признать недействительными. С одной стороны, мне очень жаль, что голоса наших граждан признаны недействительными, с другой стороны, это правильное решение, потому что никто не знает, кто и что делал с этим сейф-пакетом», – рассказала Мерзлякова.

Как уже сообщал «Новый День», 17 и 18 сентября в 20:00 сотрудники избирательной комиссии в присутствии наблюдателя вскрывали пломбы с урн для голосования, пересыпали бюллетени в сейф-пакеты и запечатывали их. Затем пакеты клали в сейф, который опломбировали. Вскрыли сейф-пакеты после 20:00 19 сентября, когда начался подсчет голосов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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