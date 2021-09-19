Воскресным утром явка на выборах рухнула ниже 2 %

В Свердловской области активность избирателей утром 19 сентября оказалась довольно низкой относительно предыдущей. По данным облизбиркома, к 10 утра проголосовали 33,61%. При том, что за первые дня дня явка составила 32,34%.

Самое больше количество людей пришло на участки в первый день выборов, который был рабочим днем, но люди все равно стояли в огромных очередях. Практически все и них пришли с открепительными. За первый день явка превысила 20 %.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 19.09.21

Стало известно, почему продуктовые карточки для пенсионеров уже закончились. / Начался основной и последний день выборов. / За два дня выборов проголосовало 32,34% свердловчан. Читать дальше

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