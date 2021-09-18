За два дня выборов проголосовало 32,34% свердловчан

Второй день голосования на выборах депутатов Государственной думы, законодательного собрания и дум некоторых муниципалитетов подошел к концу, явка, как сообщает облизбирком, составила 32,34%.

Таким образом, за сегодняшний день проголосовало всего 12,34% избирателей, так как на конец вчерашнего дня явка составляла 20%.

Выборы продлятся еще один день, 19 сентября.

Екатеринбург. Другие новости 18.09.21

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