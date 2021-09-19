Явка на выборах в Свердловской области оказалась ниже, чем в ходе референдума по Конституции

В Свердловской области, по последним данным, проголосовало чуть больше трети избирателей – 33,61%. Это первые выборы, полноценное голосование на которых идет несколько дней. Опыт многодневного голосования был только в ходе референдума по Конституции. И тогда явка к 10 утра последнего дня голосования была выше: 39.90%. Всего в референдуме приняли участие 51,55% избирателей. Такой показатель на фоне всех субъектов страны выглядел весьма низким: 72 место по стране.

Что касается последних выборов депутатов в заксо и Госдуму, которые были в 2016 году и шли один день, то на них в Свердловской области проголосовали 41,25 % избирателей.

Добавим, россияне выбирают 450 депутатов Госдумы, в 9 регионах проходят выборы губернаторов, а в 39 субъектах выбирают депутатов законодательных собраний, в том числе в Свердловской области. Максимальная явка по итогам первых двух дней была зафиксирована в Чечне (73,76%), Кабардино-Балкарии (66,7%), Карачаево-Черкесии (63,65%), Северной Осетии (61,05%) и Тыве (60,95%). Минимальная – в Хакасии (17,05%), Новосибирской (19,27%) и Владимирской (20, 42%) областях, а также в Санкт-Петербурге (20,57%) и Ярославской области (20,74%).

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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