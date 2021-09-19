В России – последний день выборов. В лидеры по явке выбилась Чечня

Сегодня начался третий заключительный день голосования на выборах в Госдуму, региональные и муниципальные органы власти. Избирательные участки уже открылись на всей территории страны, кроме Калининградской области. Участки в этом регионе начнут принимать избирателей менее чем через час. Голосование регионах продлится до 20:00 по местному времени.

По итогам первых двух дней выборов явка на выборах в Госдуму составила 32,41% без учета дистанционного голосования – это уточненные данные Центральной избирательной комиссии. Ранее ЦИК сообщала о явке в 31,51%.

Согласно информации Центризбиркома, максимальная явка была зафиксирована в Чечне (73,76%), Кабардино-Балкарии (66,7%), Карачаево-Черкесии (63,65%), Северной Осетии (61,05%) и Тыве (60,95%). Минимальная – в Хакасии (17,05%), Новосибирской области (19,27%), Владимирской области (20, 42%), Санкт-Петербурге (20,57%) иЯрославской области (20,74%).

Добавим, что в финальный день голосования на Чукотке к 15:00 местного времени отдали голоса 57,6% избирателей, менее активнее голосуют на Камчатке, где явка составила 34,66%.

Россияне выбирают 450 депутатов Госдумы: 225 по одномандатным округам и 225 по партийным спискам. Прямые выборы глав 9 регионов проходят в Хабаровском крае, Мордовии, Туве, Чеченской республике, Тверской, Тульской, Ульяновской, Пензенской и Белгородской областях. Жители 39 регионов избирают депутатов законодательных собраний.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.09.21

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