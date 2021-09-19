В центре Екатеринбурга рухнуло старинное здание – объект культурного наследия

В центре Екатеринбурга, около ТРЦ «Гринвич», обрушилась часть старинного здания – усадьбы купца Ваганова.

По свидетельству очевидцев, стена здания рухнула на припаркованные рядом машины. Людей, к счастью, поблизости не оказалось. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области обещали прокомментировать ЧП чуть позже.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле 2018 года по старинному особняку расползлась огромная трещина, две стенки дома оказались практически отделены друг от друга. Еще одна трещина – шириной с кулак – пошла по фасаду. Стена этого здания уже несколько лет держалась за счет деревянных подпорок. Историю разрушения дома купца Ваганова «Новый День» уже рассказывал. Комплекс уже давно находился в ужасном состоянии, но в последнее время никаких мер собственник не принимал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 19.09.21

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