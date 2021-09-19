Парламентские выборы завершились, начинается подсчет голосов

В Свердловской области завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. Избирательные участки закрылись в 20:00, теперь начинается подсчет голосов. Члены УИК собирают бюллетени из избирательных урн, КОИБов, переносных ящиков, которые использовались для надомного голосования, и сейф-пакетов.

Как сообщил областной избирком, явка избирателей на 18:00 составила 45,95%. Данные по общему количеству проголосовавших станут известны позднее. В последние два часа на участки потянулись избиратели, кое-где даже образовались небольшие очереди.

Напомним, впервые в истории России парламентские выборы проходили в течение трех дней. В избирком Свердловской области поступило несколько сотен обращений по нарушениям на избирательных участках, в том числе о возможном подкупе на Сортировке. Часть жалоб проверяет полиция.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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