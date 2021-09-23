«Автомобилист» на домашнем льду разгромил минское «Динамо»

«Автомобилист» одержал первую домашнюю победу в сезоне. Накануне вечером в КРК «Уралец» екатеринбуржцы разгромили минское «Динамо» со счетом 7:3. В составе хозяев отличились Сергей Шумаков (дубль), Никита Трямкин, Павел Куликов, Брукс Мэйсек, Ефим Гуркин и Александр Щемеров.

«Мы очень рады, что удалось забить много голов в домашнем матче. До этого у нас было достаточно много моментов, которые мы не реализовывали. Но мы продолжали доверять ребятам, и они сегодня оправдали наше доверие, обыграли соперника с таким крупным счетом!» – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

Также он высказался о вратарской линии. В матче с «Динамо» ворота защищал 21-летний Владимир Галкин.

«У нас хороший подбор вратарей. Мы ждали решения Якуба Коваржа по его ситуации. Сейчас у нас три голкипера – Дмитрий Шикин, Владимир Галкин и Георгий Романов. Галкин – отличный вратарь, у которого был великолепный сезон в МХЛ, который провел также хороший сезон в ВХЛ. Нам перед каждой игрой приходится достаточно серьезно обсуждать и решать, кого ставить в ворота, потому что у нас хороший подбор исполнителей. Но мы абсолютно уверены в Галкине, он отлично себя проявляет, и он великолепный вратарь», – отметил наставник екатеринбургской команды.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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