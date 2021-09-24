В Свердловской области назначен новый министр цифрового развития (ФОТО)

Новым министром цифрового развития и связи Свердловской области стал Михаил Пономарьков. Он приступит к своим обязанностям с 27 сентября.

Как сообщили в пресс-службе свердловского правительства, Пономарьков победил в открытом конкурсе кандидатов на должность главы минцифры. Новый министр – уроженец Новосибирска, выпускник ТюмГУ по специальности «прикладная информатика в экономике». Работал по профилю в различных коммерческих организациях, в том числе занимал должность директора по развитию департамента регионального развития московской компании «Технологии проектных инвестиций». С 2020 года занимал должность заместителя директора департамента информатизации и связи Свердловской области, с 23 августа этого же года – заместителя министра цифрового развития и связи Свердловской области.

Напомним, что Михаил Пономарьков сменил на посту своего начальника Юрия Гущина, который руководил минцифрой в статусе и.о. с 2018 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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