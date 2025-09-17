Из свердловского правительства ушли два министра

Губернатор Денис Паслер расторг трудовые договоры с двумя членами правительства из команды Евгения Куйвашева.

«В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые договоры с Михаилом Пономарьковым и Русланом Садыковым расторгнуты с 16.09.2025 без возложения обязанностей», – сообщили в ДИПе.

Напомним, Михаил Пономарьков с сентября 2021 года был министром цифрового развития и связи Свердловской области. Он уроженец Новосибирска, выпускник ТюмГУ по специальности «прикладная информатика в экономике». Работал по профилю в различных коммерческих организациях, с 2020 года занимал должность заместителя директора департамента информатизации и связи Свердловской области.

И.о. министра цифрового развития стал Алексей Сабуров.

Руслан Садыков, бывший ГФИ Свердловской области, работал министром экономики и территориального развития с декабря 2022 года. Теперь и.о. министра стала Татьяна Гладкова, ранее уже работавшая в этой должности.

Остальные члены правительства, в том числе вице-губернатор Олег Чемезов, счета которого арестованы судом, продолжают работу в статусе и.о.

Екатеринбург, Елена Владимирова

