Министром экономики Свердловской области назначен бывший сотрудник полпредства

В Свердловской области наконец назначен министр экономики и территориального развития.
Как сообщили в ДИПе, им стал главный федеральный инспектор по Свердловской области Руслан Садыков. Садыков родился в Свердловской области. Окончил Уральский государственный экономический университет. До перехода в правительство Свердловской области занимал должность советника департамента по вопросам экономической и социальной политики, федерального инспектора по Свердловской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.
Напомним, в начале ноября бывший министр экономики Денис Мамонтов, занимавший этот пост с 2020 года, был назначен министром природных ресурсов и экологии. С тех пор врио министра была его заместитель Татьяна Гладкова.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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