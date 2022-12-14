российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 14 декабря 2022, 15:33 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Министром экономики Свердловской области назначен бывший сотрудник полпредства

Фото ДИП

В Свердловской области наконец назначен министр экономики и территориального развития.

Как сообщили в ДИПе, им стал главный федеральный инспектор по Свердловской области Руслан Садыков. Садыков родился в Свердловской области. Окончил Уральский государственный экономический университет. До перехода в правительство Свердловской области занимал должность советника департамента по вопросам экономической и социальной политики, федерального инспектора по Свердловской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

Напомним, в начале ноября бывший министр экономики Денис Мамонтов, занимавший этот пост с 2020 года, был назначен министром природных ресурсов и экологии. С тех пор врио министра была его заместитель Татьяна Гладкова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Политика, Россия, Экономика,