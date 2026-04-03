У родственников экс-министра конфисковали 9 млн рублей

Суд обратил в доход государства 9 млн рублей с банковских счетов близких родственников бывшего министра цифрового развития и связи Свердловской области Михаила Пономарькова: семья экс-чиновника не смогла объяснить происхождение этих денег.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с 2021 года по 2024 год на банковские счета близких родственников Пономарькова поступило более 9 млн рублей, законность происхождения которых не подтверждена. Была проведена проверка, по итогам которой прокуратура обратилась в суд с требованием изъять 9 млн рублей в доход государства, а также изменить формулировку в документах об увольнении министра – вместо «в связи с истечением срока трудового договора» указать «в связи с утратой доверия». Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

Напомним, Михаил Пономарьков – выпускник ТюмГУ по специальности «прикладная информатика в экономике». Работал по профилю в различных коммерческих организациях, с 2020 года занимал должность заместителя директора департамента информатизации и связи Свердловской области, с сентября 2021 года был министром цифрового развития и связи Свердловской области. В сентябре 2025 года губернатор Денис Паслер освободил Пономарькова от должности министра.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube