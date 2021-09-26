«ОВД-Инфо»: задержали членов «Другой России», которые вчера участвовали в митинге против фальсификации выборов

В Екатеринбурге задержали девять членов незарегистрированной партии «Другая Россия», которые участвовали во вчерашнем митинге против фальсификации выборов в Госдуму и заксобрание. По данным «ОВД-Инфо», они находятся в Центре по противодействию экстремизму, адвокатов не пускают.

Издание пишет, что среди задержанных Сергей Демидов, Кирилл Имашев, Степан Юрченко, Иван Яковлев, Евгений Некрасов, Андрей Келлер, Анастасия Маринцева, Ростислав Костромитинов и несовершеннолетняя девушка. Одного из них якобы избили. Еще в середине дня к задержанным выехали адвокаты «ОВД-Инфо», но их не пустили.

Напомним, вчера в Екатеринбурге прошли два митинга против фальсификации выборов. Один из них проводили коммунисты, второй – представители «Другой России», бывшие нацболы. Мероприятия прошли мирно. На оба пришли более сотни человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 26.09.21

Число новых случаев Covid-19 снова начало расти. / В больнице №24 от коронавируса впервые скончался привитый «Спутником V» пациент. / Назван новый соперник Петра Яна вместо Стерлинга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»