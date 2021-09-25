Два митинга против фальсификации на выборах «слились» в один: пришли более 100 человек (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге на аллее рядом с КРК «Уралец» должны были с разницей в два часа пройти две акции против фальсификации на прошедших выборов и против трехдневного голосования. По факту два митинга слились в один: на площадке одновременно находились около 100 человек, среди которых были и коммунисты, и сторонники партии «Другая Россия». На текущий момент никаких происшествий не зарегистрировано.

Коммунисты начали свой групповой пикет – в таком формате мероприятие согласовали – в 14 часов. От них пришло несколько десятков человек с плакатами и красными флагами КПРФ. Участники акции выстроились в полукруг, периодчиески звучали кричалки против фальсификации выборов. На мероприятии присутствовал и лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев. Он отметил, что представители партии на прошедших выборах наблюдали огромное количество нарушений: подвозы, вероятную скупку голосов и прочие признаки фальсификации. Трехдневное голосование, на взгляд коммунистов, было введено именно для того, чтобы облегчить задачу власти – не допустить другие партии в парламент. Напомнили представители КПРФ и о будущих выборах губернатора.

Через некоторое время после начала митинга коммунистов в аллею подтянулись представители незарегистрированной партии «Другая Россия», бывшие нацболы. Их акция протеста была заявлена на 16 часов, но почему-то представители пришли раньше. Они встали с другой стороны аллеи, тоже полукругом. И по очереди с коммунистами выкрикивали лозунги и кричалки – против результатов выборов в Госдуму.

На акции были замечены сотрудники Центра Э в штатском. Они фотографировали наиболее заметных участников. Всего, по данным нашего корреспондента, на площадке в 15 часов собралось более 100 человек.

На момент выхода материала ни о каких происшествиях на акциях протеста информации не было.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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