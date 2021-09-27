Почти всех задержанных в Екатеринбурге лимоновцев выпустили без составления протоколов

Задержанных накануне членов незарегистрированной партии «Другая Россия» отпустили из Центра по противодействию экстремизму без составления протоколов. Несовершеннолетних перевели в больницу до приезда родителей. В отделе полиции остался только Кирилл Имашев, на него составили протокол по статье «Неповиновение полиции» и задержали до суда.

«Всех задержанных, кроме Имашева и несовершеннолетних отпустили. Последних отправили в больницу № 8 и в подразделение по делам несовершеннолетних. Протоколы ни на кого не составили. Двух несовершеннолетних родители заберут из больницы 27 сентября, так как они из Перми», – сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвокатов.

В отделе полиции № 4 остался только Кирилл Имашев, которого, по сведениям активистов, избили при задержании. На него составили протокол о неповиновении полиции и задержали до суда.

Напомним, членов незарегистрированной партии «Другая Россия» задержали в Екатеринбурге после проведения митинга против фальсификации выборов, который прошел в субботу, 25 сентября.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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