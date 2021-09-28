«Если все пожары помнить, то я умом тронусь», – в Екатеринбурге закрыли сезон пожарные на мотоциклах (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге завершили сезон пожарные мотогруппы. По информации замначальника 60 пожарно-спасательного отряда Анатолия Бронникова, из-за аномально жаркого лета спасатели выезжали на место происшествия 407 раз. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

Пожарные-байкеры спасают людей

В 120 случаях они самостоятельно ликвидировали очаги возгорания. Мотоциклисты-пожарные приезжают на место происшествия быстрее машин. Дают первичную информацию, оказывают первую помощь, начинают тушить пожар. Выезжают мотоциклы и на ДТП для аварийно-спасательных работ.

В Екатеринбурге на службе мотоциклы с 2018 года. Один из водителей, Николай Ржанников, рассказывает, что ездит на двухколесных с детства: «Козел у меня раньше был. Еще «Восход», «Урал», «Иж». Все перепробовал». Пожарными подвигами не хвастает: «Работа у нас такая. Если все пожары помнить, то я умом тронусь».

Отбор в моточасть проводили перед Чемпионатом Мира. Собрали людей, у которых есть права на владение мотоциклом. После чего еще месяц обучали. «Эта махина очень тяжелая, не больше обычного мотоцикла, но габариты больше. У нас по бокам кофры с аптечками, огнетушители, инструменты. Просто так с ней не управишься», – рассказывает Николай Ржанников, старший инструктор-спасатель группы экстренного реагирования 2-й Пожарно-спасательной части.

Всего за год на часть приходится 2000 пожаров, в 15 процентах – задействуются мотоциклы. В конце августа в центре города загорелась крыша дома, тогда спасатели приехали за 7 минут.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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