Жара, пожары, коронавирус: итоги самого продолжительного лета в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня последний день лета, ставшего одним из самых продолжительных в Свердловской области. Последние два дня августа напоминают типичное серое и мрачное уральское лето, но жаловаться любителям тепла не приходится. «Новый День» решил подвести итоги сезона, вспомнив его самые ключевые события.

Жара бьет рекорды

Первые температурные рекорды это лето начало ставить еще в мае – самая высокая температура воздуха – 34,7 °C – зафиксирована 24 мая. Месяц оказался более чем на 6 градусов теплее нормы, а дожди были всего трижды, за месяц выпало около трети нормы осадков. Уральцы даже успели открыть пляжный сезон.

Июнь также оказался теплее обычного, самым жарким днем стало 30 июня (36,4 °C). За месяц выпало 52 мм осадков, это 72% от нормы, но фактически было только два дождливых дня. Июль дал небольшую передышку тем, кто страдает от жары: никаких температурных рекордов, среднесуточная температура не поднималась выше 30 (хотя 30-градусная жара на пике все-таки была несколько дней), относительно привычное количество осадков.

Правда, дожди были редкими (но мощными), и после предыдущей засухи их не хватило, пришлось даже вводить режим ЧС.

Зато в августе было побито шесть температурных рекордов: 20-25 августа стали самыми жаркими за все время наблюдений, максимум пришелся на 23 августа – 35,8 °C. Осадков выпало даже больше нормы – но все дожди прошли в один день, 6 августа. По прогнозам главного специалиста Уральского управления метеорологии Галины Шепоренко, сентябрь в Екатеринбурге и Свердловской области будет близок к климатической норме.

Аграрии заявляют о неурожае

Жара и очень редкие дожди помогли частным фермерам, но испортили урожай тем, кто владеет большими угодьями, но где не предусмотрено полива. «Те, кто занимаются сельским хозяйством на небольших участках, очень довольны – все растет, все поливается, а там где крупные хозяйства – там большие проблемы из-за недостатка влаги. Осадки распределялись крайне неравномерно, было жарко и сухо в мае, июнь был засушливый, август пока идет с большим дефицитом осадков, исключая некоторые районы, в том числе Екатеринбург, но и то благодаря ливню, который прошел 6 августа», – комментировала ранее Галина Шепоренко. Весьма вероятно, что урожайность овощных культур, зерновых и корнеплодов на Урале будет ниже на 20-30%, и это еще не самый печальный прогноз – аграрии рассчитывали, что им удастся собрать около 50% урожая.

Из-за засухи обмелели реки. «Местами уровни воды в реках оставались близкими к низшим, когда-либо наблюдаемым в период открытого русла, а на участках рек Чусовая, Юрмыч, Тагил, Иньва, Обва, Сылва, Тулва, Уй, Синара – были ниже таких отметок», – сообщали в Уральском гидрометцентре. Вода закончилась даже в водоемах, из которых ее получает Екатеринбург, – с сентября миллионник переводят на челябинское Нязепетровское водохранилище.

Пожары и смог: тренд лета

Август стал месяцем лесных пожаров. По последним данным, горит почти 8 тысяч га леса. Накануне наконец удалось справиться с огнем у Хомутовки, где эвакуировали садоводов и интернат – его тушили пять дней. Эвакуировали и тех, кто находится близ озера Глухого и Волчихи, там был сильнейший пожар, из-за которого перекрывали трассу. На месте работали сотрудники МЧС, Авиалесоохраны, волонтеры. Один из способов тушения удивил – такой крупный пожар тушили ветками.

Пожар тушат ветками

Практически во всех случаях возникновения лесных пожаров виноваты люди, возбуждено три уголовных дела, но фигуранты не называются.

Из-за пожаров над Екатеринбургом уже не первую неделю висит смог, дышать тяжело. Синоптики перманентно продлевают предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях, чиновники и спасатели рассылают рекомендации, как спасаться от дымки, но дышать легче не становится.

Стоит отметить еще одну особенность этого лета – невероятное число пожаров из-за поджигателей тополиного пуха. Это было настоящим бедствием июня. Только за одни выходные в регионе произошло порядка 580 пожаров, в большей части которых причиной стали поджоги пуха. Поджигатели пуха чуть не спалили наркологию, подожгли кладбище.

Пожар на кладбище

Летние трагедии: в лесу и на воде

Но, конечно, далеко не все водоемы обмелели до критического уровня. Из-за жары и пандемии уральцы очень много времени проводили на местных реках и озерах (попутно заваливая их мусором). По итогам этого лета на водоемах региона утонули 79 человек, 14 из них дети. В МЧС уточняют, что все трагедии произошли на несанкционированных пляжах. Впрочем, легальных, одобренных и спасателями, и Роспотребнадзоров, в области попросту нет.

Но люди гибли не только на воде. Только за первый месяц лета в лесах заблудились 19 человек, четверо умерли. На прошлой неделе в лесах на севере региона, в 60 км от Серова, потерялись четверо детей. По счастью, их нашли.

Два человека в Свердловской области за лето скончались от клещевого энцефалита. Впрочем, укусы клещей – это не только лесная история. Примерно треть всех пострадавших подцепили этого паразита в пределах Екатеринбурга.

Пандемия: третья волна в разгаре

О наступлении третьей волны коронавируса в России начали говорить еще весной. В Свердловской области еще в конце мая ежедневно регистрировали около сотни случаев коронавируса в день, в июне заболеваемость резко пошла вверх: 129 случаев – 12 июня, 198 случаев – 24 июня, 272 случая – 30 июня. К первой декаде июля заболеваемость выросла под 400 случаев в день, к концу месяца их стало около 500. До сегодняшнего дня прирост ниже этой цифры не опускался. Смертность тоже нарастает. Если на пике второй волны максимум был 20 скончавшихся от вируса за сутки, то теперь их больше 30, рекорд – 33 случая. И это несмотря на то, что идет вакцинация – в области прививку поставили около трети взрослого населения.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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