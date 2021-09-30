Депутаты предложили направлять медиков с постковидным синдромом в санаторий «Бодрость» (ФОТО)

Екатеринбургские депутаты предложили направлять медиков, в том числе с постковидным синдромом, на оздоровление в муниципальный санаторий «Бодрость». Идея появилась, когда народные избранники осматривали оздоровительный центр во время выездного заседания комиссии по здравоохранению городской думы.

Главврач санатория Татьяна Игнатьева отметила, что сейчас есть запрос на реабилитацию переболевших Covid-19, особенно со стороны медицинских работников и педагогов, которые чаще других сталкивались с болезнью.

Во время заседания депутаты интересовались, какие условия созданы в «Бодрости». После ликвидации горздрава в 2020 году санаторий остался в муниципальной собственности. Заместитель директора МКУ «Управление зданиями администрации Екатеринбурга» Алексей Черных рассказал, что оздоровительный центр рассчитан на 92 койкоместа, в нем есть 46 стандартных номеров, восемь номеров повышенной комфортности и четыре номера для маломобильных отдыхающих.

В год санаторий принимает порядка 1300 человек, круглогодичная заполняемость близка к 100%. В основном льготные путевки на оздоровление получают работники муниципальных учреждений и предприятий, также в «Бодрости» есть платные курсы оздоровления по медицинским показаниям.

За последние годы сложилась своеобразная тенденция – в санатории лечатся и отдыхают екатеринбуржцы старше 75 лет. Ситуация изменилась только в 2020 году, когда «Бодрость», по сути, стала первым коронавирусным обсерватором в Свердловской области. В феврале двухнедельный карантин там отбывали граждане КНР, в марте – военнослужащие, прибывшие из Таджикистана. С мая по август «Бодрость» работала как пункт размещения ковидных пациентов, осенью того же года принимала беременных женщин и мам с детьми, получивших положительный тест на Covid-19. Успешный опыт работы санатория в режиме обсерватора был даже включен в рекомендации Минздрава РФ.

Начальник департамента социальной и молодежной политики Екатеринбурга Елена Левина отметила, что «Бодрость» находится в муниципальной собственности с 2006 года. За это время здание санатория, которому уже более 35 лет, сильно изменилось за счет вложения бюджетных средств. После того как в 2018 году закрылся санаторий «Уктус» для работников трамвайно-троллейбусного управления, «Бодрость» осталась единственным оздоровительным центром, который принимает бюджетников Екатеринбурга.

«Раньше у нас был большой процент оздоровления медиков, врачей скорой помощи. Но с ликвидацией горздрава сейчас направление в «Бодрость» могут получить только работники медучреждений со стажем работы не менее 10 лет и медики-пенсионеры. Конечно, мы ведем работы по привлечению на оздоровительное лечение более молодых людей. Например, летом был большой спрос на путевки для педагогов, которые тоже испытывали стресс с удаленкой. Для них предусмотрен 9-дневный курс, который позволяет восстановить хорошее самочувствие после высоких нагрузок. Обычная льготная путевка предусматривает 18 дней оздоровительного лечения. В «Бодрости» по отдельной квоте отдыхают также сотрудники Гортранса. И, конечно, в связи с изменением контингента в санатории нужно модернизировать оборудование», – пояснила Левина.

Алексей Черных сообщил, что общий бюджет санатория за 2021 год составляет 41 миллион рублей, порядка 40% из этой суммы – собственные доходы «Бодрости» за счет продажи платных путевок. Средняя зарплата врачей составляет 38 тысяч рублей, медсестры – 29 тысяч рублей, сестры-хозяйки – 13-14 тысяч рублей. Из-за низкой оплаты труда в санаторий трудно привлечь новый персонал. Например, в штатном расписании уже несколько лет пустует ставка физиотерапевта. Тем не менее, имеющимися силами врачи санатория даже проводят первичную диагностику. В этом году был случай, когда у отдыхающего нашли онкологическое заболевание после стандартного скрининга.

«Сколько вам нужно денег в идеале?» – спросили депутаты сотрудников учреждения. «120 миллионов рублей. И лучше сразу в следующем году», – не задумываясь, ответил Черных. Он пояснил, что в 2020 году все средства уходили на обеспечение обсерватора, и новое оборудование практически не закупалось. Деньги нужны на реконструкцию материально-технической базы: обновление медицинского оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, а также на благоустройство территории.

«Я здесь уже второй раз, и могу оценить произошедшие изменения, – прокомментировал депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев. – Потенциал у «Бодрости» есть, в том числе и для изменения контингента отдыхающих. Конечно, важны стратегические решения руководства санатория, так как у транспортников одни профессиональные заболевания, у медиков – другие. Есть и потенциал для дополнительного заработка учреждения. Очевидно, что зарплаты у персонала очень низкие, и нужно расширять перечень платных услуг».

«Наш разговор получился со всех сторон полезным. Депутатам надо знать, как работают муниципальные учреждения. Мы сегодня увидели хороший коллектив, хорошее здание, в котором еще можно что-то улучшить. Предложения, которые сегодня прозвучали на заседании, будем рассматривать совместно с руководством санатория. Для врачей, педагогов, водителей трамваев и троллейбусов требуются особые условия реабилитации. Надо работать в этом направлении», – подытожил зампредседателя комиссии по здравоохранению Екатеринбургской городской думы Сергей Боярский.

Он также сообщил, что вопрос реабилитации медиков после коронавируса в «Бодрости» будет обсуждаться на следующем заседании комиссии 13 октября. На него приглашены представители областного минздрава.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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