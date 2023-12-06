Пенсионеры лишились «Бодрости». Екатеринбургский санаторий переделают в спортбазу

Администрация Екатеринбурга передаст санаторий «Бодрость», в котором раньше отдыхали пенсионеры, на баланс спорткомплекса «Калининец». Городской совет ветеранов взбунтовался против этого решения и призвал на помощь депутатов, но сегодня дума приняла сторону мэрии. Взамен пожилым екатеринбуржцам предложили альтернативные варианты оздоровления.

Санаторий «Бодрость» на Эльмаше перестал принимать постояльцев с 1 октября. В городской администрации заявили, что другого выхода не было. В феврале 2023 года Госпожнадзор выявил 42 нарушения требований пожарной безопасности, к осени удалось устранить лишь 19 из них. По словам директора МКУ «Управление зданиями администрации Екатеринбурга» Александра Соснова, чтобы выполнить все требования МЧС, требуется капитальный ремонт здания на сумму 450-500 миллионов рублей. При этом сам санаторий признан убыточным: в прошлом году он заработал 18,5 миллиона рублей, а на его содержание из бюджета потратили 41 миллион рублей.

Учитывая все эти обстоятельства, мэрия решила передать «Бодрость» в управление СОК «Калининец». Санаторий переделают в спортивную базу, где будут размещаться спортсмены на время сборов и соревнований, а территорию обустроят для семейного отдыха. Возмущенные ветераны указали на нелогичность такого решения: «Почему пенсионерам нельзя, а детям можно? Если в здании есть нарушения».

Начальник департамента социальной политики Елена Левина призналась, что на самом деле «Бодрость» закрылась по юридическим причинам. Муниципалитет лишился полномочий по санаторно-курортному оздоровлению, и отзыв лицензии «Бодрости» был лишь делом времени. Чтобы смягчить удар для пенсионеров, мэрия договорилась с областным министерством соцполитики о выдаче льготных путевок в иногородние санатории «Обуховский», «Самоцвет» и «Курьи». Активистам городского совета ветеранов предложили путевки в пансионат «Малахит».

Впрочем, альтернативные варианты не устроили пенсионеров. «Бодрость» мы считали раем! Зачем нам «Обуховский» и «Самоцвет»? Большинство из нас не могут себе позволить путевки в эти санатории даже со скидкой», – заявила на заседании одна из бывших постоялиц санатория Людмила Рябенко. Представители совета ветеранов напомнили, что Екатеринбург носит звание «Город трудовой доблести» благодаря старшему поколению, а кроме того, пожилые люди – самые активные избиратели на выборах. Последний довод подействовал на депутатов.

Михаил Матвеев предложил изыскать дополнительные средства из городского бюджета на компенсацию льготных путевок для пенсионеров. Виктория Ивачева и вовсе попросила отложить вопрос. «Я хотел бы извиниться перед ветеранами, что они оказались несколько обделенными. Это решение администрации упало нам как снег, и я совершенно не был к нему подготовлен», – оправдывался председатель комиссии по соцзащите и здравоохранению Станислав Киселев.

Тем не менее большинство депутатов проголосовали за решение мэрии и одобрили передачу санатория. Однако в городской думе поставят на контроль выдачу льготных путевок екатеринбургским ветеранам и труженикам тыла.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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