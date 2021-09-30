Минтранс: «Вопрос строительства метро пока поставлен на стоп»

Жителям Екатеринбурга не стоит в обозримом будущем ждать строительства второй ветки метрополитена. Это еще раз подтвердил сегодня на пресс-конференции областной министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, отвечая на вопрос «Нового Дня».

«Я бы пока не обсуждал это вопрос, – сказал он. – Помните, губернатор неоднократно говорил, что есть разные виды общественного транспорта, например, городская электричка. Тот вариант, который всем известен, со строительством новых станций метро, пока стоит на стопе».

Напомним, в декабре 2020 года губернатор Евгений Куйвашев на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что вопрос с продолжением строительства екатеринбургского метро не закрыт, но он очень сложный. «Самое главное, что мы ни на минуту не останавливаемся в решении этой задачи. Это огромная работа. Мы даже рассматриваем вопрос привлечения концессионного партнера. Постоянно идут переговоры с потенциальными участниками. Мы обязательно выберем лучший вариант. Но все в один голос говорят – нужен проект. Финансирование будет тогда, когда будет проект, будет понятна стоимость», – заявил тогда Куйвашев.

Весной 2021 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин снова лишил екатеринбуржцев надежды. Федеральный заявил, что открывать подземку экономически выгодно только там, где пассажиропоток составляет не меньше 30 тысяч человек в час. Екатеринбургское метро до пандемии перевозило в среднем 7 тысяч человек в час, а сейчас еще меньше.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.09.21

Еще один печальный рекорд: в Свердловской области за сутки умерли 43 пациента с Covid-19. / Пандемия обрушила рынок бытовых услуг Екатеринбурга на 60%. / Куйвашев нашел замену Высокинскому. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»