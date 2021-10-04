«Экономическую целесообразность» второй ветки метро до сих пор не обосновали (ДОКУМЕНТ)

Администрация Екатеринбурга, ОАО «Уралгипротранс» и Екатеринбургский метрополитен в 2021 году за счет местного бюджета занимаются обоснованием экономической целесообразности строительства второй ветки метро в мегаполисе.

Такая информация пришла из мэрии в ответ на запрос депутата ЕГД Дмитрия Сергина. Письмо из мэрии Дмитрий Сергин опубликовал на своей странице в соцсети. Депутат указал, что федеральные власти и губернатор уже не раз давали понять, что развивать метро в Екатеринбурге – нецелесообразно. Но, как уже сообщал «Новый День», в бюджете Екатеринбурга на 2021 год было заложено 160 млн рублей на обоснование этой целесообразности и подготовку других документов. В ответе на депутатский запрос за подписью замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова говорится:

«На 2021 год в рамках выделенного финансирования запланировано выполнение следующих работ:

Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений строительства второй линии метрополитена в городе Екатеринбурге; Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для второй линии метрополитена; Расчет эксплуатационных затрат и рисков.

Обоснование экономической целесообразности выполняется в соответствии с постановлением правительства РФ от 30.04.2013 № 382 для принятия правительством РФ решения о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию инвестиционного проекта и включения объекта в федеральную программу.

Проектирование и строительство второй линии метрополитена не представляется возможным в связи с высокой стоимостью, недостаточным финансированием и возможно только при участии средств бюджетов вышестоящих уровней», – написал чиновник.

Напомним, 30 сентября на пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков заявил, что вопрос второй линии пока «поставлен на стоп». «Я бы пока не обсуждал этот вопрос, – сказал он. – Помните, губернатор неоднократно говорил, что есть разные виды общественного транспорта, например, городская электричка. Тот вариант, который всем известен, со строительством новых станций метро, пока стоит на стопе».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 04.10.21

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