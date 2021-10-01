В парке Маяковского в очередной раз перенесли дату запуска нового колеса обозрения

Новое колесо обозрения в парке Маяковского не запустили в сентябре, как планировали. Сейчас новую дату в пресс-службе назвать затрудняются: «Точной даты нет, но работы ведутся», – сообщили «Новому Дню».

На данный момент собрано основание, установлен основной вал, собраны лучи. Кабины еще не установлены: их должны привезти в Екатеринбург от производителя. «Кабины в пути», – уточнили в парке. Территория вокруг будущего аттракциона уже почти благоустроена. Также на следующей неделе откроется детская площадка с «обнаженными сердцами», которую совместно сделали Фонд Натальи Водяновой, парк Маяковского и Coca-Cola.

Напомним, новое колесо обозрения должны были открыть в мае, потом – летом, затем сроки сдвинулись на вторую половину сентября. Как аттракцион выглядел месяц назад, можно посмотреть здесь. Будущее колесо обозрения будет на 10 метров выше прежнего. В нем будет 20 закрытых кабинок, в том числе – повышенной комфортности. Колесо будет видно практически с любой точки парка, а наиболее выигрышно оно будет смотреться с центрального входа. Всего за час на аттракционе смогут прокатиться до 900 человек. В 2020 году планировалось, что общие инвестиции в проект составят 60 миллионов рублей. Увеличилась ли смета, в парке ранее уточнить не смогли. «Колесо и благоустройство делается за счет частных инвестиций. Есть ли изменения в экономике у партнера или производителя колеса – нам доподлинно неизвестно. В любом случае, колесо и запланированное благоустройство будут сделаны», – сообщали ранее нашему агентству.

Старое колесо обозрения работало в ЦПКиО с 1983 года. Оно технически и морально устарело. После разбора конструкции утилизовали – их сдали в металлолом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 01.10.21

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